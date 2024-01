Mo: Idf, 'non c'è carenza di cibo a Gaza, problemi causati da incapacità Onu'

Mo: Idf, 'non c'è carenza di cibo a Gaza, problemi causati d...

Mo: Idf, 'non c'è carenza di cibo a Gaza, problemi causati d...

Tel Aviv, 11 gen. (Adnkronos) - L'unità della Forza di difesa israeliana che supervisiona il trasporto di aiuti umanitari a Gaza ha dichiarato che non vi è carenza di cibo nella Striscia e che i problemi esistenti sono stati causati dall'incapacità delle Nazioni Unite ...

Tel Aviv, 11 gen. (Adnkronos) – L'unità della Forza di difesa israeliana che supervisiona il trasporto di aiuti umanitari a Gaza ha dichiarato che non vi è carenza di cibo nella Striscia e che i problemi esistenti sono stati causati dall'incapacità delle Nazioni Unite di distribuire adeguatamente le merci una volta entrate nell'enclave.

Parlando al valico di frontiera di Kerem Shalom, riaperto il mese scorso, il colonnello Moshe Tetro, capo dell'amministrazione di coordinamento e collegamento del Cogat con Gaza, ha affermato che Israele sta lavorando quotidianamente per aumentare gli aiuti a Gaza. "I camion che passano i controlli di sicurezza vengono scaricati sul lato di Gaza del valico, gli aiuti vengono poi accolti dalle organizzazioni internazionali e consegnati alla popolazione", ha detto Tetro, aggiungendo che l'unità sta aumentando il numero di camion che attraversano il confine ogni giorno, passando da una media prebellica di 70 camion al giorno a quella della scorsa settimana di 110.

Inizialmente Israele ha limitato gli aiuti a Gaza in seguito al massacro del 7 ottobre, quando circa 3.000 terroristi di Hamas hanno fatto irruzione in Israele, uccidendo circa 1.200 persone, la maggior parte delle quali civili, e prendendo altri 240 ostaggi. Contrariamente ai rapporti delle Nazioni Unite che denunciano una diffusa fame nella Striscia, Tetro ha insistito sul fatto che “non c’è carenza di cibo a Gaza. Le riserve a Gaza sono sufficienti per il breve termine. Tuttavia, se ci sono organizzazioni che volessero portare più cibo, saremo felici di facilitarle, sia al sud che al nord”.