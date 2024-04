Mo: Idf sospende congedi per tutte le truppe per minaccia attacco Iran

Mo: Idf sospende congedi per tutte le truppe per minaccia attacco Iran

Tel Aviv, 4 apr. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha sospeso il congedo a casa per tutte le truppe combattenti a seguito della minaccia di attacchi da parte dell'Iran. Lo ha comunicato l'Idf. La decisione rientra nel contesto di una maggiore allerta in Israele per una potenziale ri...