Mo: Idf, 'ucciso terrorista Hamas che partecipò a 7/10 e ad attacco a Beit Hanoun'

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) – Un terrorista di Hamas, che partecipò al raid contro Israele del 7 ottobre 2023 e che è responsabile di un attacco mortale avvenuto lo scorso 19 aprile contro le truppe a Beit Hanoun, nel nord di Gaza, è stato ucciso in un recente attacco aereo nella Striscia. Lo annunciano l'esercito israeliano e lo Shin Bet.

Muhammad Rashid Muhammad Masri, comandante di un plotone della Forza Nukhba nel battaglione Beit Hanoun di Hamas, è stato ucciso in un attacco il 9 settembre, ha dichiarato l'Idf.

Nell'attacco di aprile, la cellula di Hamas aveva inizialmente teso un'imboscata con granate e armi da fuoco a un veicolo dell'esercito che percorreva una strada nei pressi di Beit Hanoun, ferendo gravemente tre militari, tra cui un ufficiale e un medico da combattimento. Dopo l'attacco al veicolo, gli agenti terroristici hanno piazzato una bomba sul ciglio della strada e l'hanno fatta esplodere quando le forze di soccorso sono arrivate circa 25 minuti dopo, uccidendo un soldato, il maresciallo G'haleb Sliman Alnasasra, un localizzatore della Brigata settentrionale della divisione di Gaza, e ferendo gravemente un altro localizzatore.