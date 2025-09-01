Mo: International Association of Genocide Scholars, 'quello di Israele a Gaza è genocidio'

Roma, 1 set. (Adnkronos) - L'International Association of Genocide Scholars, la principale associazione mondiale di studiosi del genocidio, ha approvato una risoluzione in cui si afferma che sono stati soddisfatti i criteri legali per stabilire che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. L...

Roma, 1 set. (Adnkronos) – L'International Association of Genocide Scholars, la principale associazione mondiale di studiosi del genocidio, ha approvato una risoluzione in cui si afferma che sono stati soddisfatti i criteri legali per stabilire che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Lo ha reso noto il presidente dell'organizzazione.