Mo: Israele, 'colpiremo presto obiettivi Hamas in Libano'

Tel Aviv, 5 gen. (Adnkronos) – Le Idf attaccheranno presto le infrastrutture di Hamas nel sud del Libano. Lo ha annunciato il portavoce arabo delle Idf, il tenente colonnello Avichay Adraee. L'esercito ha emesso avvisi di evacuazione per due villaggi libanesi, Anan e al-Manara. Ai residenti è stato chiesto di evacuare le proprie case e di spostarsi di almeno 300 metri.