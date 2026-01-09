Mo: Israele, 'la scorsa settimana arrestati 57 ricercati in Cisgiordania'

Tel Aviv, 9 gen. (Adnkronos) - La scorsa settimana, l'Idf e lo Shin Bet hanno arrestato 57 persone ricercate in Cisgiordania. Lo hanno reso noto l'esercito e i servizi di sicurezza israeliani, aggiungendo che durante un'operazione a Beitunia, le forze israeliane hanno fatto irruzione ...

Tel Aviv, 9 gen. (Adnkronos) – La scorsa settimana, l'Idf e lo Shin Bet hanno arrestato 57 persone ricercate in Cisgiordania. Lo hanno reso noto l'esercito e i servizi di sicurezza israeliani, aggiungendo che durante un'operazione a Beitunia, le forze israeliane hanno fatto irruzione in un negozio palestinese e sequestrato equipaggiamento militare utilizzato per attività terroristiche. Nel villaggio di Silat al-Harithiya, sono stati arrestati alcuni terroristi e sequestrato un fucile M16.

A Tulkarem, sono stati arrestati 25 ricercati, tra cui terroristi che avevano lanciato pietre contro gli israeliani, e sono state rinvenuti migliaia di shekel utilizzati come fondi per il terrorismo. Inoltre, le forze hanno sventato una cellula di Hebron che stava pianificando un attacco imminente.