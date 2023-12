Mo: Israele ordina evacuazione a Deir al-Balah, Unrwa, 'colpite 150.000 persone'

Gaza, 23 dic. (Adnkronos) - Oltre 150.000 persone sono colpite dagli ultimi ordini di evacuazione israeliani di trasferirsi dal centro di Gaza a Deir al-Balah, "per estendere l'operazione militare in corso". Lo ha scritto su X il direttore degli Affari dell'Agenzia delle Nazioni ...

Gaza, 23 dic. (Adnkronos) – Oltre 150.000 persone sono colpite dagli ultimi ordini di evacuazione israeliani di trasferirsi dal centro di Gaza a Deir al-Balah, "per estendere l'operazione militare in corso". Lo ha scritto su X il direttore degli Affari dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) Thomas White, aggiungendo che l'area di destinazione "è già sopraffatta, inclusi i rifugi dell’Unrwa".