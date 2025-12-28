Mo: Israele, 'terrorismo beduino pericoloso quanto Hamas'

Tel Aviv, 28 dic. (Adnkronos) - "Il terrorismo beduino non è meno pericoloso del terrorismo jihadista. Si tratta di terroristi con carte d'identità blu (israeliane) che sono armati e trascorrono il loro tempo libero nei covi terroristici di Hebron, Ramallah e Nablus, importan...

Tel Aviv, 28 dic. (Adnkronos) – "Il terrorismo beduino non è meno pericoloso del terrorismo jihadista. Si tratta di terroristi con carte d'identità blu (israeliane) che sono armati e trascorrono il loro tempo libero nei covi terroristici di Hebron, Ramallah e Nablus, importando da lì donne e idee ideologiche estremiste". Lo ha scritto su X il Ministro del Patrimonio israeliano Amichay Eliyahu, aggiungendo che "dobbiamo applicare nei loro confronti le stesse misure che vengono utilizzate contro i terroristi di Hamas e della Jihad islamica, indipendentemente dal colore della loro carta d'identità, e preferibilmente prima".

In precedenza, il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir aveva promesso in un'intervista di intensificare la repressione delle comunità beduine alla luce degli scontri e degli episodi criminali, e aveva istituito un posto di blocco all'ingresso del villaggio beduino di Tabarin.