Mo: Liberman, 'Netanyahu non ha nulla di cui scusarsi su raid Idf ospedale Nasser'

Tel Aviv, 26 ago. (Adnkronos) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu non ha motivo di scusarsi dopo il recente attacco delle Idf all'ospedale Nasser di Khan Yunis. Lo ha scritto su X il presidente della Knesset e leader di Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, aggiungendo che "l'unico colpevole è Hamas, che usa pazienti e medici come scudi umani.

I terroristi sono di stanza negli ospedali e le Idf devono proteggere i loro soldati. Invece di scusarsi, Israele dovrebbe dare la colpa ad Hamas e condannare il mondo che permette questo".