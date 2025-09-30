Mo: Lombardo (Az), 'piano Usa va sostenuto se può porre fine a massacro'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Il piano di pace presentato dagli Stati Uniti su Gaza non è perfetto. E’ lacunoso su tempi e modi di attuazione. Ma se può porre fine al massacro, liberare gli ostaggi e aprire un corridoio agli aiuti umanitari, va sostenuto. Come hanno fatto l&r...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Il piano di pace presentato dagli Stati Uniti su Gaza non è perfetto. E’ lacunoso su tempi e modi di attuazione. Ma se può porre fine al massacro, liberare gli ostaggi e aprire un corridoio agli aiuti umanitari, va sostenuto. Come hanno fatto l’Ue, i Paesi arabi, l’Onu e l’Anp". Lo scrive su X il senatore di Azione Marco Lombardo.