Mo: Lombardo (Az), 'piano Usa va sostenuto se può porre fine a massacro'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Il piano di pace presentato dagli Stati Uniti su Gaza non è perfetto. E’ lacunoso su tempi e modi di attuazione. Ma se può porre fine al massacro, liberare gli ostaggi e aprire un corridoio agli aiuti umanitari, va sostenuto. Come hanno fatto l’Ue, i Paesi arabi, l’Onu e l’Anp". Lo scrive su X il senatore di Azione Marco Lombardo.