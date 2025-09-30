Mo: Lupi, 'ora che Flotilla si fermi, far arrivare davvero aiuti a Gaza'

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Ora serve il coraggio della responsabilità. La Flotilla ha raggiunto il suo obiettivo, la sua iniziativa ha avuto un grande impatto mediatico, politico ed istituzionale con l’intervento del Presidente della Repubblica. Ora è il momento di fermars...

Roma, 30 set.-(Adnkronos) – "Ora serve il coraggio della responsabilità. La Flotilla ha raggiunto il suo obiettivo, la sua iniziativa ha avuto un grande impatto mediatico, politico ed istituzionale con l’intervento del Presidente della Repubblica. Ora è il momento di fermarsi, di ragionare ancora una volta sulle parole di Sergio Mattarella.

Questa scelta permetterebbe anche di far arrivare gli aiuti a Gaza, grazie alla disponibilità del Patriarcato di Gerusalemme". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

"Ignorare gli alert della nostra Marina militare e spingersi fino alla zona di guerra o tentare di forzare il blocco sarebbe una scelta ideologica estrema e controproducente anche per il suo obiettivo e che potrebbe avere gravi conseguenze. In questo momento è necessaria la massima responsabilità da parte di tutti, anche dei partiti dell’opposizione anche perché tutti vogliamo la fine della guerra e fermare la sofferenza della popolazione di Gaza", conclude.