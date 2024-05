Mo: M5S espone bandiere Pace e Palestina in Aula

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – La bandiera arcobaleno della Pace e alcuni vessilli palestinesi sono stati esposti nell'Aula della Camera sui banchi del Movimento 5 stelle al termine dell'intervento del deputato Riccardo Ricciardi, con il quale, dopo gli esponenti di altri partiti, aveva chiesto un'informativa del Governo su quanto accaduto nelle ultime ore a Rafah. La vicepresidente della Camera e presidente di turno, Anna Ascani, ha chiesto la rimozione delle bandiere, ricordando che in Aula non è possibile esporle. "Non dobbiamo avere paura di permettere ad una comunità di stringersi attorno ad una bandiera", ha sostenuto Ricciardi.