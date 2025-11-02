Mo: Malan, 'Hannoun va espulso da Italia'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Basta ai deliri e alle farneticazioni antisemite Mohammed Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi in Italia. Infatti, ieri nonostante il Daspo deciso dalla Questura di Milano, da Sesto San Giovanni è tornato ad inneggiare alle atroci esecuzioni...

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Basta ai deliri e alle farneticazioni antisemite Mohammed Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi in Italia. Infatti, ieri nonostante il Daspo deciso dalla Questura di Milano, da Sesto San Giovanni è tornato ad inneggiare alle atroci esecuzioni sommarie di presunti collaborazionisti di Israele, affermando addirittura che sono legittime. Non basta: ha attaccato giornalisti e la libera informazione con l’accusa di essere 'fascisti'.

Veri e propri deliri verso cui continuiamo a chiedere una fermissima condanna da parte di tutti i partiti, a partire da Pd e M5S che sono stati troppo indulgenti e ambigui. Ricordiamo, infatti, che grazie a loro Hannoun ha avuto la possibilità di accedere al Parlamento e di parlare. Un oltraggio ai luoghi simbolo della nostra democrazia e della libertà. Fratelli d’Italia continua a chiedere provvedimenti contro Hannoun che va espulso dall’Italia”. Lo afferma Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.