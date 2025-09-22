Gaza, 22 set. (Adnkronos) – Almeno 11 palestinesi sono stati uccisi da stamattina negli attacchi israeliani a Gaza. Lo hanno riferito fonti mediche ad al Jazeera Arabic, precisando che sette delle vittime sono state uccise a Gaza City.
Mo: media, 'almeno 11 palestinesi uccisi da stamattina in attacchi israeliani a Gaza'
