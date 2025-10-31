Home > Flash news > Mo: media, coloni israeliani danno fuoco ad aree vicino regione Nablus

Ramallah, 31 ott. (Adnkronos) – Coloni israeliani hanno appiccato il fuoco ad alcune zone nei pressi della città palestinese di Sebastia, sulle colline di Samaria, nella regione di Nablus, in Cisgiordania. Lo riporta il quotidiano israeliano Ynet, citando fonti locali.