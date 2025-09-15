Mo: media, 'funzionari Idf stanno valutando opportunità operazione di terra a Gaza City'

Tel Aviv, 15 set. (Adnkronos) - I funzionari militari israeliani stanno valutando l'opportunità di un'operazione di terra a Gaza City, anche se si ritiene che solo un quarto dei residenti abbia lasciato la città, mentre alti funzionari della difesa avvertono che la conquista ...

Tel Aviv, 15 set. (Adnkronos) – I funzionari militari israeliani stanno valutando l'opportunità di un'operazione di terra a Gaza City, anche se si ritiene che solo un quarto dei residenti abbia lasciato la città, mentre alti funzionari della difesa avvertono che la conquista della città non porterebbe alla sconfitta di Hamas. Lo riporta Haaretz, precisando che, secondo l'esercito, circa 300.000 persone sono già fuggite verso sud, a causa dell'intensificarsi dei combattimenti e dei recenti attacchi contro grattacieli che hanno costretto altri residenti ad abbandonare la città.

L'Idf prevede che la maggior parte di coloro che sono ancora a Gaza City se ne andrà una volta iniziata l'operazione di terra.