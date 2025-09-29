Mo: media, 'Idf arresta 15 palestinesi in raid in Cisgiordania'

Ramallah, 29 set. (Adnkronos) - Le forze israeliane hanno arrestato 15 palestinesi durante le incursioni di stamattina in Cisgiordania. Secondo l'agenzia di stampa Wafa, nel corso delle ultime operazioni l'esercito israeliano ha arrestato sei persone provenienti da diverse città del...

Ramallah, 29 set. (Adnkronos) – Le forze israeliane hanno arrestato 15 palestinesi durante le incursioni di stamattina in Cisgiordania. Secondo l'agenzia di stampa Wafa, nel corso delle ultime operazioni l'esercito israeliano ha arrestato sei persone provenienti da diverse città del governatorato di Hebron, due giovani della città di Beit Fajjar, nel governatorato di Betlemme, e sette persone, tra cui un ragazzo di 14 anni, provenienti dai governatorati di Ramallah ed el-Bireh.