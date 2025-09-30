Mo: media, 'raid aereo israeliano uccide 4 persone vicino campo profughi Nuseirat'

Gaza, 30 set. (Adnkronos) - Un raid aereo israeliano ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite diverse altre nei pressi del campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale di Gaza. Secondo quanto riferito da fonti mediche ad al Jazeera, l'attacco è avvenuto in una zona affollata a ...

Gaza, 30 set. (Adnkronos) – Un raid aereo israeliano ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite diverse altre nei pressi del campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale di Gaza. Secondo quanto riferito da fonti mediche ad al Jazeera, l'attacco è avvenuto in una zona affollata a nord-est della città. In precedenza, almeno 18 richiedenti aiuti erano stati uccisi nelle zone centrali dell'enclave.