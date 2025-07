Mo: media, Witkoff arrivato a Olbia per vertice con Dermer e al-Thani

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – "L'inviato di Trump Steve Witkoff è arrivato a Olbia, in Sardegna, con la speranza di concludere la guerra di Gaza e restituire gli ostaggi israeliani". Lo ha scritto su X il giornalista di Haaretz Avi Scharf.

Secondo Axios, l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente dovrebbe incontrare il ministro degli Affari strategici israeliano Ron Dermer e il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al Thani, per quelli che sono stati descritti come "negoziati critici" per porre fine alla guerra a Gaza.