Mo: Meloni, 'Italia per soluzioni serie e concrete, no alle speculazioni'**

**Mo: Meloni, 'Italia per soluzioni serie e concrete, no alle speculazio...

**Mo: Meloni, 'Italia per soluzioni serie e concrete, no alle speculazio...

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "L'Italia è per soluzioni serie e concrete e non è interessata alle speculazioni, la difficilissima situazione del Medio oriente non lo consente". Lo ha detto Giorgia Meloni alla Camera. ...