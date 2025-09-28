Mo: Meloni sente Trump, al centro del colloquio emergenza Gaza**

Roma, 28 set. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro della conversazione, secondo quanto si apprende, la situazione in Medio Oriente e in particolare l’emergenza a Gaza.
