Mo: mini corteo studenti Statale, Milano si prepara all'appuntamento di stasera

Milano, 2 ott. (Adnkronos) – Studenti dell'università Statale di Milano ancora in protesta per manifestare la propria solidarietà a Gaza e in sostegno della Summit Global Flotilla. Un centinaio di giovani universitari hanno percorso un tratto di via Visconti di Modrone prima di rientrare nella sede principale in via Festa del Perdono. Un mini corteo, senza alcuna tensione e durato una manciata di minuti, una sorta di prova generale per il corteo che partirà alle ore 18 in piazzale Loreto e il cui percorso non è ancora noto.

Se ieri sono scese in piazza circa 5mila persone che da piazza della Scala hanno raggiunto la stazione Cadorna per poi finire in piazza Duomo, stasera le opzioni sono ancora diverse: corso Buenos Aires quindi dritti verso il centro oppure direzione stazione Centrale dove lo scorso 22 settembre sono avvenuti gli scontri. Alle ore 16 è previsto il raduno alla Statale – sulla facciata restano affissi gli striscioni 'Statale occupata' e 'Giovani con la Palestina in lotta contro il genocidio' – prima dell'appuntamento in piazzale Loreto.