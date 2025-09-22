Mo: ministero Salute Gaza, '61 palestinesi uccisi nell'ultimo giorno'

Gaza, 22 set. (Adnkronos) - Sessantuno abitanti di Gaza sono stati uccisi nell'ultimo giorno. Lo rende noto il ministero della Salute della Striscia guidato da Hamas, aggiungendo che 220 palestinesi sono rimasti feriti. Il bilancio delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 ammonta a 65.344, ...

Gaza, 22 set. (Adnkronos) – Sessantuno abitanti di Gaza sono stati uccisi nell'ultimo giorno. Lo rende noto il ministero della Salute della Striscia guidato da Hamas, aggiungendo che 220 palestinesi sono rimasti feriti. Il bilancio delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 ammonta a 65.344, ha dichiarato il ministero.