Gaza, 17 set. (Adnkronos) – L'esercito israeliano sta bloccando il rifornimento di carburante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità agli ospedali di Gaza City. Lo rende noto il ministero della Salute della Striscia, gestito da Hamas, aggiungendo che ieri sera l'Idf ha bombardato l'ospedale pediatrico Rantisi, costringendo 40 pazienti ricoverati a fuggire.
Home > Flash news > Mo: ministero Salute Gaza, 'Idf blocca rifornimenti carburante agli ospe...
Mo: ministero Salute Gaza, 'Idf blocca rifornimenti carburante agli ospedali'
Gaza, 17 set. (Adnkronos) - L'esercito israeliano sta bloccando il rifornimento di carburante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità agli ospedali di Gaza City. Lo rende noto il ministero della Salute della Striscia, gestito da Hamas, aggiungendo che ieri sera l'Idf ha bomba...