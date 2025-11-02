Mo: Mollicone, 'inaccettabile presenza in Italia di Hannoun'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Continuano le gravi e pericolose esternazioni di Mohammad Hannoun, estremista pro-Hamas già destinatario di un Daspo da Milano e più volte invitato a convegni organizzati dalla sinistra. Ieri, a Sesto San Giovanni, ha nuovamente elogiato le esecuzioni ...

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Continuano le gravi e pericolose esternazioni di Mohammad Hannoun, estremista pro-Hamas già destinatario di un Daspo da Milano e più volte invitato a convegni organizzati dalla sinistra. Ieri, a Sesto San Giovanni, ha nuovamente elogiato le esecuzioni sommarie compiute dall’organizzazione terroristica palestinese, definendole ‘la loro legge’. Inoltre, ha attaccato la libera stampa italiana -come il quotidiano 'Il Tempo' e la giornalista Giulia Sorrentino- che continua a svolgere con coraggio il proprio lavoro di denuncia e informazione su queste sue dichiarazioni.

Come abbiamo segnalato fin dalla prima interrogazione parlamentare presentata a settembre, riteniamo inaccettabile che Hannoun possa ancora permanere sul territorio italiano". Lo afferma Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Cultura della Camera.