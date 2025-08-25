Mo: Montaruli, 'pieno sostegno a Il Tempo e interrogazione a ministro Interno'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “L’ennesimo attacco al quotidiano 'Il Tempo' da parte di Brahim Baya è l’ennesimo tentativo di reprimere la nostra libertà strumentalizzando la questione palestinese che non riguarda solo una testata giornalistica, ma i nostri diritti fondamentali. Per questo, visti i precedenti del soggetto e i video costantemente pubblicati in cui non mancano parole altrettanto pesanti, ho inoltrato al ministero dell’Interno un’interrogazione affinché si approfondisca la pericolosità di questo soggetto e le conseguenze verso la comunità mussulmana, la quale dovrebbe essere la prima a prenderne le distanze".

Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Non possiamo ammettere -aggiunge- che ci siano soggetti che piuttosto che incentivare l’integrazione religiosa, fomentino attacchi a giornalisti. Anche la senatrice Segre è stata vittima di questi attacchi, ed è stato chiesto il sostegno ad operazioni non meglio precisate con siti che rimandano a raccolta fondi. Al 'Tempo' e ai soggetti colpiti da tali atteggiamenti diamo la nostra solidarietà ed il nostro pieno sostegno”.