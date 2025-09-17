Mo: oltre 20 ong chiedono a leader mondiali di intervenire a Gaza

Gaza, 17 set. (Adnkronos) - Oltre 20 gruppi umanitari, tra cui Save the Children, Oxfam, Medici Senza Frontiere e ActionAid, hanno affermato che i governi dovrebbero intervenire con urgenza contro l'occupazione israeliana di Gaza City. "Mentre il governo israeliano ha ordinato lo sfollamen...

Gaza, 17 set. (Adnkronos) – Oltre 20 gruppi umanitari, tra cui Save the Children, Oxfam, Medici Senza Frontiere e ActionAid, hanno affermato che i governi dovrebbero intervenire con urgenza contro l'occupazione israeliana di Gaza City. "Mentre il governo israeliano ha ordinato lo sfollamento di massa di Gaza City, dove vivono quasi un milione di persone, ci troviamo sull'orlo di un periodo ancora più letale", si legge nella lettera.

"Gaza è stata deliberatamente resa inabitabile".

"Abbiamo incontrato famiglie che mangiano cibo animale per sopravvivere e bolliscono le foglie come pasto per i loro figli", si legge nella dichiarazione. "Eppure i leader mondiali non agiscono. I fatti vengono ignorati. Le testimonianze vengono ignorate. E altre persone vengono uccise come conseguenza diretta. Le nostre organizzazioni, insieme ai gruppi della società civile palestinese, alle Nazioni Unite e alle organizzazioni israeliane per i diritti umani, possono fare solo fino a un certo punto. Gli Stati devono utilizzare ogni strumento politico, economico e legale a loro disposizione per intervenire", hanno affermato i gruppi. "Retorica e mezze misure non bastano. Il momento attuale richiede un'azione decisa".