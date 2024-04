Mo: Onu, 'attacco Israele consolato in Siria e risposta Iran violano diritto internazionale'

Washington, 16 apr. (Adnkronos) - "Gli attacchi militari di ritorsione tra Israele e Iran violano il diritto alla vita e devono cessare immediatamente". Lo affermano in un comunicato gli esperti delle Nazioni Unite, aggiungendo che "presumibilmente per contrastare il sostegno dello st...

Washington, 16 apr. (Adnkronos) – "Gli attacchi militari di ritorsione tra Israele e Iran violano il diritto alla vita e devono cessare immediatamente". Lo affermano in un comunicato gli esperti delle Nazioni Unite, aggiungendo che "presumibilmente per contrastare il sostegno dello stato straniero al terrorismo, Israele ha attaccato un edificio del consolato iraniano in Siria il 1 aprile 2024, uccidendo due generali iraniani, il generale Mohammad Reza Zahedi e il generale Mohammad Hadi Hajriahimi, e altri cinque ufficiali militari iraniani, il presunto membro di Hezbollah Hussein Youssef e due siriani. Sono rimasti feriti anche due agenti di polizia siriani di guardia al consolato. All'interno dell'edificio si trovava la residenza dell'ambasciatore iraniano in Siria".

"L’Iran ha risposto lanciando oltre 300 missili e droni contro Israele il 13 aprile ferendo gravemente un bambino di sette anni e danneggiando una struttura militare. A tutti i paesi è vietato privare arbitrariamente le persone del loro diritto alla vita nelle operazioni militari all'estero, anche nella lotta al terrorismo. Le uccisioni in territorio straniero sono arbitrarie quando non sono autorizzate dal diritto internazionale”, hanno sottolineato gli esperti dell'Onu, secondo cui "Israele non sembra aver esercitato l'autodifesa il 1 aprile perché non ha presentato alcuna prova che l'Iran stesse commettendo direttamente un 'attacco armato' contro Israele o inviando gruppi armati non statali per attaccarlo. Gli esperti hanno notato che Israele non ha fornito alcuna giustificazione legale per l'attacco né lo ha segnalato al Consiglio di Sicurezza, come richiesto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite".

"L'attacco di Israele ha di conseguenza violato il divieto sull'uso della forza armata contro un altro Stato ai sensi dell'articolo 2 (4) della Carta", hanno detto gli esperti. "La forza illegale è stata utilizzata non solo contro le forze armate iraniane ma anche contro il territorio siriano. L'attacco di Israele è stato in parte lanciato dalle alture di Golan, territorio siriano illegalmente annesso", hanno affermato.

Gli esperti hanno avvertito che il personale militare e i funzionari civili israeliani responsabili dell’attacco potrebbero anche aver commesso crimini ai sensi del trattato internazionale antiterrorismo del 1971, la Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei crimini contro le persone protette a livello internazionale. "È un reato attaccare violentemente i locali ufficiali o gli alloggi privati ​​di un diplomatico dove potrebbe metterli in pericolo. Iran, Israele e Siria sono tutte parti del trattato e hanno tutte giurisdizione penale su tali reati", hanno ricordato.

Gli esperti hanno affermato che la risposta dell'Iran è stata anche un uso della forza proibito dal diritto internazionale. L'attacco israeliano del 1 aprile potrebbe essere stato sufficientemente grave da poter essere qualificato come un "attacco armato" contro l'Iran, dal momento che ha preso di mira alti comandanti militari e sedi diplomatiche. Eppure l'Iran non aveva diritto all'autodifesa il 13 aprile perché l'attacco israeliano si è concluso il 1 aprile. L’autodifesa è legittima solo laddove sia necessaria per fermare un attacco armato continuo. "La ritorsione forzata, la punizione o la deterrenza sono illegali", hanno avvertito.

Per lo stesso motivo, l'iniziale diritto di autodifesa di Israele contro l'illegale attacco armato iraniano del 13 aprile non sussiste più da quando l'attacco è stato respinto con successo. "Questi attacchi di ritorsione violano la sovranità dello Stato e rappresentano una pericolosa escalation del conflitto in una regione già sul filo del rasoio", hanno avvertito gli esperti. "Entrambi gli attacchi possono anche costituire un crimine internazionale di aggressione da parte dei leader civili e militari responsabili", hanno affermato.

Gli esperti hanno notato che Israele ha precedentemente attaccato il personale militare e di sicurezza iraniano all'estero, apparentemente per contrastare il presunto sostegno di stati stranieri al terrorismo, senza dimostrare che l'Iran avesse inviato quei gruppi ad attaccare Israele. Gli esperti hanno ugualmente sottolineato che tutti i paesi hanno il dovere di astenersi dal sostenere atti terroristici violenti contro i civili, di impedire l’uso dei loro territori per questi scopi e di indagare, perseguire o estradare coloro che commettono tali atti.

Gli esperti hanno invitato il Consiglio di Sicurezza ad adempiere alla propria responsabilità di rispondere efficacemente a ogni stato le cui azioni minacciano la pace e la sicurezza internazionale. "Quest’ultima ondata di violenza è stata prevedibilmente alimentata da decenni di impunità per le violazioni statali di una delle regole globali più fondamentali: il divieto dell’uso della forza", hanno detto gli esperti.