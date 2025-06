Mo: Orsini (Fi), 'lista agenti sionisti riporta a pagine peggiori antisemitismo e terrorismo'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “È stata diffusa in rete, in questi giorni, la lista di proscrizione aggiornata degli agenti sionisti in Italia, nella quale appare anche il mio nome, accanto a quella di figure ben più importanti del sottoscritto, tra cui il presidente del Consiglio, ...

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “È stata diffusa in rete, in questi giorni, la lista di proscrizione aggiornata degli agenti sionisti in Italia, nella quale appare anche il mio nome, accanto a quella di figure ben più importanti del sottoscritto, tra cui il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, altri membri del Governo, colleghi di maggioranza e opposizione, ma anche giornalisti, studiosi, operatori economici, aziende e anche privati cittadini, additati con tanto di fotografia”.

Lo ha affermato, Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri alla Camera, intervenendo nell’Aula di Montecitorio.

“A me questo non spaventa, anzi -ha aggiunto- sono onorato della compagnia, ma l’indicazione di bersagli da colpire o intimidire ci riporta alle pagine peggiori dell'antisemitismo e del terrorismo. Sono certo che il Governo e la magistratura faranno tutte il necessario perché in Italia non ci sia mai più spazio per questi metodi infami, eco delle pagine più oscure della storia nazionale”.