Mo: ostaggi liberati erano imprigionati nella casa di una famiglia a Rafah

Gaza, 12 feb. (Adnkronos) – I due ostaggi con doppia cittadinanza israeliana e argentina, liberati in un'operazione notturna dall'Idf, hanno affermato di essere stati tenuti prigionieri nella casa di una famiglia a Rafah. Lo riporta il sito di notizie Ynet, secondo cui, Fernando Marman, 61 anni, e Louis Har, 70 anni, hanno detto allo Sheba Medical Center, dove sono attualmente in cura, che il motivo della loro salute relativamente buona, nonostante siano stati tenuti in ostaggio per 129 giorni, è dovuto al fatto che erano stati imprigionati in una casa e non in un tunnel.