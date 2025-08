Mo: Paita, 'per Stato palestinese serve cacciata Hamas'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Dalle parti di Hamas sostengono che il movimento per il riconoscimento della Palestina da parte dell’Occidente sia ‘merito’ dell’azione terroristica che ha prodotto il massacro del 7 ottobre. Parole agghiaccianti che dovrebbero far riflettere ...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Dalle parti di Hamas sostengono che il movimento per il riconoscimento della Palestina da parte dell’Occidente sia ‘merito’ dell’azione terroristica che ha prodotto il massacro del 7 ottobre. Parole agghiaccianti che dovrebbero far riflettere tutti anche chi si ostina in questi giorni a concentrarsi solo sul riconoscimento dello Stato di Palestina tout court senza prendere in considerazione il piccolo dettaglio che a Gaza, ancora, a governare non è il popolo palestinese ma Hamas”.

Lo afferma Raffaella Paita, capogruppo di Italia viva al Senato.

“I Paesi occidentali -aggiunge- dovrebbero al contrario riflettere sul documento della Lega araba che saggiamente lega il sacrosanto diritto dei palestinesi ad avere uno Stato al disarmo e alla cacciata di Hamas da Gaza. Una terra oppressa da una organizzazione terroristica che mostra ogni giorno il suo volto più feroce. Senza questa consapevolezza l’auspicabile realizzazione del concetto di due popoli, due Stati sarà sempre più lontana”.