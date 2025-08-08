Mo: Palestina libera pubblica video Meloni, 'genocidio? Lavoro ogni giorno per la pace'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – Al concerto delle Blackpink a Milano, due giorni fa, un attivista incalza la premier Meloni nel backstage: "Come madre non una parola per il genocidio palestinese?". E il presidente del consiglio risponde: "Guardi io lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese. Siamo la nazione al mondo che ha liberato più bambini".

L'attiva allora la segue e insiste: "Ma continuiamo a inviare armi…". E la Meloni: "Ma quali armi? Studi".

Allontanandosi la premier aggiunge: "Se fosse preparato lo saprebbe". E all'attivista che la inseguiva puntandole la telecamera dice: "Perché la pace non si fa così".

Il video è stato pubblicato sull'account Instagram di Palestina Libera e sta rimbalzando sui social e sul web.