Mo: Parlamento danese respinge proposta di riconoscere Stato palestinese

Copenaghen, 28 mag. (Adnkronos) – Il Parlamento danese ha votato contro un disegno di legge per il riconoscimento di uno Stato palestinese dopo che il ministro degli Esteri ha affermato che mancano le condizioni necessarie per il riconoscimento uno Stato indipendente. Il disegno di legge è stato proposto per la prima volta alla fine di febbraio da quattro partiti di sinistra.

“Non possiamo riconoscere uno Stato palestinese indipendente per la sola ragione che non ci sono realmente i presupposti”, aveva detto il ministro degli Esteri Lars Lokke Rasmussen quando il disegno di legge è stato discusso per la prima volta in parlamento ad aprile. "Non possiamo sostenere questa risoluzione, ma ci auguriamo che arrivi un giorno in cui potremo farlo", aveva aggiunto Rasmussen, che oggi non era presente alla votazione.