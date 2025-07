Mo: passa mozione Iv alla Camera, no a quella Conte-Schlein-Bonelli-Fratoianni

Roma, 17 lug (Adnkronos) - Via libera della Camera, con votazioni per parti separate, alla mozione di Italia viva sul Memorandum Italia-Israele sulle armi. Il testo, sul quale il governo aveva dato parere positivo previa riformulazione, è stato approvato in due votazioni: 156 sì, 105 a...

Roma, 17 lug (Adnkronos) – Via libera della Camera, con votazioni per parti separate, alla mozione di Italia viva sul Memorandum Italia-Israele sulle armi. Il testo, sul quale il governo aveva dato parere positivo previa riformulazione, è stato approvato in due votazioni: 156 sì, 105 astenuti e 1 no nella prima e 154 sì, 53 astenuti e 51 no nella seconda.

I testi hanno avuto il via libera dei gruppi di maggioranza, mentre quelli di opposizione si sono astenuti nella prima. Nella seconda votazione il Pd si è astenuto e M5s e Avs hanno invece votato no. E' stata invece bocciata la mozione a prima firma Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni, sulla quale il governo aveva espresso parere negativo e sulla quale i 'centristi' si sono astenuti. Bocciato anche il testo depositato da Riccardo Magi, parere negativo del governo, con 137 no, 108 astenuti a 18 no.