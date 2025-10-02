Mo: Pd, M5S e Avs si astengono su mozione Iv, 4 dem votano a favore

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Sulla mozione di Iv Pd, M5S e Avs si sono astenuti. Dal Pd in 4 hanno votato a favore: Guerini, Madia, Quartapelle e Merola. La maggioranza l'ha votata compatta mentre Azioner si è astenuta come 5 Stelle, Pd e Avs. Lo riferiscono fonti parlamentari di Iv. ...