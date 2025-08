Mo: Polonia vieta a delegazione Idf ingresso a Birkenau con bandiere israeliane

Varsavia, 1 ago. (Adnkronos) - La polizia polacca ha impedito per la prima volta a un gruppo di soldati dell'Idf, presenti durante una cerimonia nell'ex campo di concentramento di Birkenau, di portare una bandiera israeliana. Lo riferisce Ynet. Una delegazione di 180 ufficiali e funzionari...

Varsavia, 1 ago. (Adnkronos) – La polizia polacca ha impedito per la prima volta a un gruppo di soldati dell'Idf, presenti durante una cerimonia nell'ex campo di concentramento di Birkenau, di portare una bandiera israeliana. Lo riferisce Ynet. Una delegazione di 180 ufficiali e funzionari della sicurezza israeliani – scrive il sito – che ieri prendevano parte al programma di commemorazione dell'Olocausto 'Testimoni in uniforme' è stata fermata all'ingresso dell'ex lager, quando un agente di polizia locale si è rifiutato di lasciarli entrare con le loro bandiere.

Gli ufficiali israeliani e gli agenti locali non sono riusciti a raggiungere un accordo con la polizia e i soldati hanno dovuto entrare senza bandiere. I soldati affermano che l'incidente è stato umiliante e che la decisione è stata motivata da convinzioni antisemite. "Nessuna cerimonia è mai stata interrotta a metà, mai a Treblinka, Varsavia o Majdanek", racconta un partecipante a Ynet. "Questo dimostra che stiamo ancora lottando contro l'antisemitismo in Europa, e c'è ancora chi cerca di cambiare la narrazione sionista e la sacralità di questo luogo per noi".