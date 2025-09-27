Mo: Procaccini, 'leader richiamino indietro parlamentari a bordo Flotilla'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - “Gli attivisti a bordo della Flottilla hanno rigettato le proposte di buon senso del presidente Mattarella e di Giorgia Meloni e affermano di non essere in missione umanitaria, come noi purtroppo sospettavamo. A questo punto che cosa stanno facendo ancora a bordo i ...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Gli attivisti a bordo della Flottilla hanno rigettato le proposte di buon senso del presidente Mattarella e di Giorgia Meloni e affermano di non essere in missione umanitaria, come noi purtroppo sospettavamo. A questo punto che cosa stanno facendo ancora a bordo i parlamentari italiani? Io credo sarebbe il caso che Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni li richiamassero indietro per porre fine a quella che si è palesata come una pura operazione politica con preoccupanti risvolti militari”.

Lo ha affermato l’eurodeputato Nicola Procaccini (Fdi), copresidente del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), a margine dell’evento “L’Italia dei conservatori”, la due giorni di dibattiti in corso a Roma promosso dalla Fondazione Tatarella e Nazione futura.