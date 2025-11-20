Mo: Qatar, 'raid Idf minano fragile tregua a Gaza'

Doha, 20 nov. (Adnkronos/Afp) - Il Qatar ha condannato i nuovi attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza. Secondo il Paese, mediatore chiave nella guerra tra Hamas e Israele, i raid dell'Idf minacciano di sconvolgere la fragile tregua in atto. Il Qatar ha condannato "i brutali attac...

Doha, 20 nov. (Adnkronos/Afp) – Il Qatar ha condannato i nuovi attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza. Secondo il Paese, mediatore chiave nella guerra tra Hamas e Israele, i raid dell'Idf minacciano di sconvolgere la fragile tregua in atto. Il Qatar ha condannato "i brutali attacchi dell'occupazione israeliana nella Striscia di Gaza e li considera una pericolosa escalation che minaccia di minare l'accordo di cessate il fuoco", ha affermato il ministero degli Esteri qatarino in una nota.