Mo: Reebok chiede la rimozione del logo dalle divise della nazionale di calcio israeliana

Londra, 30 set. (Adnkronos) – Reebok ha chiesto alla federazione calcistica israeliana di rimuovere il logo dell'azienda dalle divise di calcio della nazionale. Lo riportano i media israeliani, secondo cui l'azienda sportiva ha dato istruzioni al suo importatore israeliano, Msg, di rimuovere il logo dalle divise che fornisce in modo indipendente alla squadra, dopo che il movimento 'Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni' ne ha chiesto il boicottaggio a causa della sua partnership con la Federazione calcistica israeliana.