Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Frase di Roccella assurda, fa male. Faremo un aereo speciale con i ragazzi della Leopolda verso Auschwitz. Sono dalla parte di Liliana Segre, quando viene attaccata da Roccella e anche da Albanese, perché non faccio sconti da nessuna parte." Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7.
Home > Flash news > Mo: Renzi, 'frase di Roccella assurda, fa male'
Mo: Renzi, 'frase di Roccella assurda, fa male'
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Frase di Roccella assurda, fa male. Faremo un aereo speciale con i ragazzi della Leopolda verso Auschwitz. Sono dalla parte di Liliana Segre, quando viene attaccata da Roccella e anche da Albanese, perché non faccio sconti da nessuna parte." Così ...