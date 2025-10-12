Mo: Renzi, 'sto con Segre sempre, un abbraccio alla senatrice a vita'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Io sto con Liliana Segre, sempre. Oggi, ieri, domani. Sto con Segre quando viene attaccata da Albanese. Sto con Segre quando replica a Roccella. Un abbraccio enorme alla senatrice a vita". Lo dice Matteo Renzi.
