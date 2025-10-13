Mo: Renzi, 'successo di Trump, barzelletta pensare che pace arrivi grazie a governo Meloni'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Non arriverei a dire che arriva la pace dopo 3000 anni, ma ritengo questo un giorno storico. Contesto Trump ma riconosco che è un suo successo straordinario. I bambini smettono di morire a Gaza e Israele deve rientrare nei suoi confini. Questa pace ha tanti p...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Non arriverei a dire che arriva la pace dopo 3000 anni, ma ritengo questo un giorno storico. Contesto Trump ma riconosco che è un suo successo straordinario. I bambini smettono di morire a Gaza e Israele deve rientrare nei suoi confini. Questa pace ha tanti padri, Trump, il genero Kushner, i giovani leader riformisti arabi".

Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7.

"Secondo me lo stato palestinese è più vicino – prosegue – ma restano ancora tante incognite. Però rispetto a un mese fa è un passo in avanti epocale. Lo vedo come un successo della politica. Sarà dura, sarà difficile e ci vuole impegno di tutti, ma è un passo importantissimo verso la pace. Sono commosso, sono felice". "Sarà interessante capire se Trump farà il colpo grosso con la pace in Ucraina".

"Su Gaza Giorgia Meloni non ha fatto errori, si è comportata in modo impeccabile, io che sono un critico non ho detto niente. Dopodiché, pensare che questa pace arrivi grazie al governo italiano è una barzelletta. E' molto provinciale considerare che arrivi grazie alle proteste in piazza, ma allo stesso modo lo è sostenere che sia merito del governo italiano. Non ha toccato palla come tutti i governi europei", conclude.