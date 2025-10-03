Mo: Ricci, 'piazze per Gaza parlano chiaro, Governo smetta di voltarsi da altra parte'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Centinaia di migliaia di persone stanno scioperando in tutta Italia per esprimere solidarietà al popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla, fermata dall’esercito israeliano mentre tentava di portare aiuti umanitari a Gaza. Siamo sollevati per il ri...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Centinaia di migliaia di persone stanno scioperando in tutta Italia per esprimere solidarietà al popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla, fermata dall’esercito israeliano mentre tentava di portare aiuti umanitari a Gaza. Siamo sollevati per il rientro in Italia di Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Benedetta Scudieri e Marco Croatti, ma chiediamo con forza che anche tutti gli altri volontari a bordo della Flotilla vengano rilasciati al più presto".

Così l'europarlamentare del Pd Matteo Ricci.

"Le piazze di questi giorni parlano chiaro, il governo italiano non può continuare a voltarsi dall'altra parte. Serve una voce ferma e coraggiosa, in Italia come in Europa, per fermare il genocidio e riconoscere lo Stato di Palestina", conclude.