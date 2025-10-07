Mo: Roccella, 'su 7 ottobre nuova alleanza tra sinistra e islamismo'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "In soli due anni siamo passati da una strisciante rimozione dell’orrore del 7 ottobre a una rabbiosa ed esplicita aggressione nei confronti di chi osa anche solo ricordare. Gli onori che la sinistra, anche attraverso le istituzioni, continua a tributare a personaggi dalle posizioni sconcertanti ne sono la prova evidente, ma sono solo la manifestazione più clamorosa di un magma che colpevolmente viene alimentato ogni giorno".

Così Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

"Si è voluto far credere – prosegue – che si possa parlare di umanità senza parlare del 7 ottobre, che si possa parlare di stupri senza parlare del 7 ottobre, che si possa parlare di violenza sui bambini senza parlare del 7 ottobre. Come se ricordare il 7 ottobre impedisse di vedere i drammi umanitari su ogni fronte, di esercitare aiuto e solidarietà nei confronti delle vittime di ogni parte, di sostenere ogni sforzo per la pace, come il governo italiano sta facendo senza esitazioni. Il 7 ottobre è stato valicato il confine dell’umano, e negare questa realtà non avvicina la pace, la allontana".

"Rifiutare di guardare l’abisso di una carneficina di ragazzi che ascoltavano musica e ballavano, incarnando così il ‘male occidentale’, è l’ennesima dimostrazione di quello che Ratzinger definiva ‘odio di sé dell’Occidente’. La verità è che nominare il 7 ottobre, ricordare che ci sono ancora ostaggi innocenti nelle mani di Hamas, rompe la narrazione ideologica della nuova alleanza tra la sinistra estrema e il nuovo radicalismo islamico, soprattutto di seconda generazione, benedetta e coccolata da una parte politica e del sindacato, come abbiamo visto in questi giorni. Tutto questo è estremamente pericoloso e fa tornare a galla e ribollire un antisemitismo mai spento, che si traveste da antisionismo e da lotta geopolitica e strumentalizza il dramma umanitario della popolazione di Gaza. Tutto questo fa crescere un’inconsapevolezza che non può essere innocente e che è un pericolo per tutti", conclude.