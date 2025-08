Mo: Sa'ar, 'Albanese è un’antisemita ossessionata da Israele'

Tel Aviv, 3 ago. (Adnkronos) - "Francesca Albanese è un’antisemita, è ossessionata da Israele, come di recente è emerso molto bene nelle tensioni nate con l’amministrazione americana. Non cerca la verità, è uno degli alfieri schierati contro lo Sta...

Tel Aviv, 3 ago. (Adnkronos) – "Francesca Albanese è un’antisemita, è ossessionata da Israele, come di recente è emerso molto bene nelle tensioni nate con l’amministrazione americana. Non cerca la verità, è uno degli alfieri schierati contro lo Stato ebraico, ed è così che noi la percepiamo". Lo ha detto a Libero il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, parlando della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, punto di riferimento per molti esponenti della sinistra italiana, che la candidano anche al premio Nobel per la Pace.