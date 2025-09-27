Mo: Scalfarotto, 'criticare Netanyahu ma restare amici di Israele'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Israele sta perdendo questo conflitto perché, nonostante il massacro, Hamas controlla ancora la striscia di Gaza e continua a detenere gli ostaggi. Il discorso di Netanyahu all’Onu aveva i toni del discorso di un uomo sconfitto dalla storia, che continu...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Israele sta perdendo questo conflitto perché, nonostante il massacro, Hamas controlla ancora la striscia di Gaza e continua a detenere gli ostaggi. Il discorso di Netanyahu all’Onu aveva i toni del discorso di un uomo sconfitto dalla storia, che continua una guerra politicamente persa per non rispondere delle proprie responsabilità per il 7 ottobre davanti al suo Paese”.

Lo afferma il senatore Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia viva.

“Quello che mi preoccupa -aggiunge- è che contestualmente si assiste al riemergere dell’antisemitismo sempre esistito nella nostra società. È legittimo e necessario criticare Netanyahu, ma bisogna restare amici di Israele. Molti dei sostenitori della Palestina mi sembrano soprattutto sostenitori della cancellazione di Israele, una tesi che per me va respinta radicalmente”.