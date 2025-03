Mo: Schlein, 'Israele vuole cacciare palestinesi da Gaza, Meloni assuma iniziativa'**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “In poche ore oltre 500 morti a Gaza, moltissimi bambini, assassinati dalle bombe di Netanyahu. Ora l’annuncio di una nuova operazione di terra dell’Idf sul suolo palestinese, con un obiettivo preciso, cioè cacciare dalla propria terra la popolazione civile palestinese". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Le parole del ministro della difesa Katz di Israele sono deliranti e spietate: 'andatevene o vi distruggeremo'. È la messa in atto del piano criminale già annunciato di Trump e Netanyahu. Il governo italiano e l’Unione europea devono agire subito nelle sedi internazionali per bloccare questa carneficina, Giorgia Meloni ci spieghi quale iniziativa politica ha intenzione di intraprendere il nostro governo per fermare questo massacro”.