Mo: Schlein, 'Meloni prenda le distanze da Roccella, a tutto c'è un limite'**

Roma, 12 ott (Adnkronos) – "Giorgia Meloni prenda subito le distanze dall’indecente uscita della ministra Roccella perché a tutto c’è un limite, nonostante questo governo dimostri come sia possibile superarlo anche insultando i viaggi della memoria ad Auschwitz e provando a riscrivere la storia. Ci aspettiamo, per il rispetto che si deve alla tragedia dell’Olocausto e per la dignità del nostro Paese, una netta presa di distanza di Giorgia Meloni nei confronti di questa inqualificabile dichiarazione".

Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.