Mo: si dimette avvocato generale Idf dopo diffusione video torture detenuto palestinese

Tel Aviv, 31 ott. (Adnkronos) – Il principale avvocato dell'esercito, il maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, ha annunciato le proprie dimissioni dalle Forze di difesa israeliane, riconoscendo di aver approvato la divulgazione di un video di sorveglianza del centro di detenzione di Sde Teiman, che mostrerebbe soldati che maltrattavano gravemente un detenuto palestinese l'anno scorso.

L'avvocato generale militare Tomer-Yerushalmi era in congedo dalle Idf da quando, all'inizio di questa settimana, la polizia ha avviato un'indagine penale sulla fuga di notizie del video di sorveglianza. Dovrebbe essere interrogata nei prossimi giorni.

La Tomer-Yerushalmi ha consegnato stamattina al capo di stato maggiore delle Idf, il generale Eyal Zamir, la propria lettera di dimissioni, spiegandogli di ritenersi personalmente responsabile della diffusione del video ai media. L'avvocato ha scritto: "Ho approvato la diffusione di materiale ai media nel tentativo di contrastare la falsa propaganda rivolta contro le autorità militari incaricate dell'applicazione della legge. Mi assumo la piena responsabilità di qualsiasi materiale rilasciato ai media dall'interno dell'unità. Da questa responsabilità deriva anche la mia decisione di concludere il mio mandato di avvocato generale militare".

Prima dell'annuncio delle sue dimissioni, il ministro della Difesa Israel Katz aveva affermato che la Tomer-Yerushalmi sarebbe stata licenziata. "L'avvocato generale militare si è dimesso, e giustamente", ha dichiarato Katz in una dichiarazione successiva. "Chiunque diffonda calunnie contro i soldati dell'Idf non è degno di indossare l'uniforme dell'esercito", ha aggiunto.