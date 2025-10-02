Mo: Speranzon (FdI), 'piano pace per palestinesi e contro Hamas'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Il Piano di Pace in 20 punti è stato accolto da tutti gli attori principali che operano in Medio Oriente. È un piano che piace ai palestinesi, piace all’Anp, ma che viene boicottato da jihadisti islamici, da estremisti di destra israeliani e dalla...

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Il Piano di Pace in 20 punti è stato accolto da tutti gli attori principali che operano in Medio Oriente. È un piano che piace ai palestinesi, piace all’Anp, ma che viene boicottato da jihadisti islamici, da estremisti di destra israeliani e dalla sinistra italiana". Così in Aula il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon, durante la discussione generale a seguito delle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Questo Piano è un punto di partenza, un percorso di rinascita per Gaza, una Gaza palestinese ma libera da Hamas. Non prevede alcuna pulizia etnica, alcun trasferimento forzato, alcuna annessione. L’obiettivo è arrivare a un cessate il fuoco immediato, che tuttavia rischia di essere fragile senza il supporto di un negoziato serio con punti fermi, quali il no ad Hamas e il sì alla Palestina. Sì al riconoscimento dello Stato di Palestina subordinato alla resa di Hamas e alla liberazione degli ostaggi, no al riconoscimento incondizionato della Palestina che finirebbe per premiare Hamas e il terrorismo come metodo negoziale. Occorre ringraziare il Governo che anziché andare in gita per un mese sul Mediterraneo, ha scelto di fornire aiuti concreti", conclude.